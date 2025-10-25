Bitte nicht an einer Kröte lecken.

Unter anderem der Toxikologe Holger Barth von der Uni Ulm warnt vor dem sogenannten "Toad-Licking". Barth kennt sich aus mit Krötengift und warnt vor einem gefährlichen Trend, der sich von Australien und den USA aus auch in Europa ausbreitet.

Dort wird der Schleim der Colorado- oder Agakröte genutzt, um high zu werden. Die Kröte gibt das Sekret über die Haut ab. Wer an der Kröte leckt, kann laut Barth in einen Rauschzustand wie bei einem LSD-Trip kommen. Zum Teil wird auch ein Sud aus der Krötenhaut gekocht oder die Haut wird geraucht.

Der Forscher sagt, dass das Sekret inzwischen auch in Deutschland konsumiert wird. Die Kröten werden demnach sogar legal gehandelt, weil sie nicht unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Barth warnt, dass zu hohe Giftdosen lebensgefährliche Folgen haben können - bis hin zum Herzstillstand.