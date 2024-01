Markenartikel für ganz wenig Geld sind für viele attraktiv - aber manchmal stecken dahinter nur billige Fälschungen.

Und genau solche sorgen bei europäischen Herstellern von Kleidung, Kosmetik oder auch Spielzeug für Milliardenverluste. Eine Studie der EU-Agentur für geistiges Eigentum spricht von 16 Milliarden Euro - jedes Jahr. Dazu kommt, dass durch solche Fälschungen auch Arbeitsplätze verloren gehen - 200.000 sind das in ganz Europa, laut der Studie. Auf Deutschland entfallen davon immerhin 40.000.

Mit am stärksten betroffen von Fälscherware europaweit ist die deutsche Spielzeugindustrie. Bei Fake-Kleidung sind die wirtschaftlichen Schäden in Zypern am größten - und bei Kosmetik trifft es vor allem die Industrie in Frankreich.

In der Studie steht, dass nachgeahmte Waren reale Kosten verursachen - und zwar für Verbraucherinnen und Verbraucher, die Marken und die Volkswirtschaften.