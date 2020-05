Nach den Ausbrüchen in einer Kirchengemeinde, unter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines Schlachthofs und Restaurant-Gästen gerät eine Verbreitungsart von SARS-CoV-2 stärker in den Fokus: Aerosole. Feinste Partikel, die wir beim Sprechen, stärker aber noch bei lauten Unterhaltungen und beim Singen abgeben. Diese Tröpfchen sind so klein, dass sie nicht schnell zu Boden sinken, sondern in der Luft schweben bleiben. Auch sie können Viren transportieren.

Virologe Christian Drosten hält die Ansteckungsgefahr durch Aerosole für inzwischen ähnlich relevant wie die klassische Tröpfchen-Infektion, zum Beispiel durch Anhusten. Das gilt besonders in geschlossenen Räumen mit stehender Luft. Drosten empfiehlt im DLF-Interview deshalb: regelmäßiges Lüften. Das könnte laut Drosten sogar wichtiger sein, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, als ständiges Hände-Desinfizieren.