Unfälle passieren - zuhause, im Verkehr, beim Sport, oder auch auf der Arbeit.

Etwa jeder dritte Unfall ist laut einer Untersuchung des Robert-Koch-Instituts ein Arbeitsunfall. Einer neuen Studie zufolge kommt es aber nicht nur darauf an, wie vermeintlich gefährlich eine Arbeitsumgebung ist - zum Beispiel der Umgang mit Chemikalien, gefährlichen Geräten oder Arbeiten in großer Höhe. Demnach passieren die meisten Unfälle in eher mittelmäßig gefährlichen Situationen.

Überprüft haben die Forschenden das unter anderem bei kanadischen Seeleuten. Weniger Unfälle passierten demnach nicht bei Windstille und ruhiger See - sondern auch in heftigeren Stürmen und bei hohen Wellen. Die meisten Unfälle wurden aber unter Wetterbedingungen dazwischen beobachtet.

Das liegt laut Studie daran, dass unter besonders gefährlichen Bedingungen im Verhältnis strengere Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Bei moderater Gefahr fällt es offenbar schwerer, die nötigen Vorkehrungen einzuschätzen. Die Forschenden empfehlen, das etwa bei Sicherheitstraining zu berücksichtigen.