Ein Forschungsteam hat Textilien entwickelt, die Gesundheitsgefahren anzeigen sollen - wenn gefährliche Gase in der Luft sind, zum Beispiel Ammoniak oder Chlorwasserstoff. Dazu haben die Forschenden Stofffasern mit Indikatorfarbstoffen bearbeitet, ähnlich wie bei einem pH-Test. Die Farbänderungen etwa von Methylrot oder Bromthymolblau sind zwar nicht so präzise wie spezialisierte Messgeräte, sind laut den Forschenden aber empfindlich genug für die Verwendung in Kleidung. Die soll übrigens trotzdem waschbar sein.

Klamotten, die Gefahren erkennen können, wären zum Beispiel in Fabriken oder Chemielaboren, bei der Feuerwehr oder dem Militär nützlich - eben überall wo Menschen mit Gasen in Berühung kommen können.