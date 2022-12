Männliche Küken dürfen seit Anfang des Jahres in Deutschland nicht mehr getötet werden - doch was passiert jetzt mit ihnen?

Diese Frage stellt die Organisation Foodwatch. Foodwatch-Geschäftsführer Chris Methmann sagte der Funke-Mediengruppe, selbst Behörden oder Industrieverbände wüssten keine genaue Antwort. Laut Foodwatch gibt es Hinweise darauf, dass Betriebe männliche Küken ins Ausland transportieren - und sie dort getötet werden, weil es da noch erlaubt ist.

Seit dem 1. Januar 2022 dürfen männliche Küken in Deutschland nicht mehr geschreddert oder mit Gas getötet werden. Stattdessen sollen sie aufgezogen oder vor dem Schlüpfen aussortiert werden. Die Aufzucht dieser so genannten Bruderhähne ist aber langwieriger als bei Weibchen. An einer Geschlechtsbestimmung im Ei wird außerdem noch geforscht.

Foodwatch kritisiert die bisherige Situation. Methmann sagte, mit dem Kükentötungsverbot doktere die Regierung nur an Symptomen eines kaputten Tierhaltungssystems herum, das möglichst billig möglichst viele Eier produzieren wolle.