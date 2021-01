US-Senator Bernie Sanders hat es zum Meme im Netz gebracht, wie er bei der Vereidigung von Joe Biden sitzt.

Zusammengekauert in der Kälte Washingtons auf seinem Klappstuhl mit olivfarbener Jacke und Strick-Fäustlingen - ein Outfit, das in den Augen vieler so gar nicht zum Anlass einer feierlichen Vereidigungszeremonie passte. Sanders hat es damit in viele Fotomontagen geschafft, und: in fünf Tagen 1,8 Millionen Dollar für den guten Zweck zusammenbekommen. Denn Sanders' Team hatte das Bild kurzerhand zum Merchandise gemacht und unter anderem auf T-Shirts gedruckt. Die Einnahmen sollen jetzt sozialen Organisationen im US-Bundesstaat Vermont helfen, der Heimat von Sanders.

Sanders selbst war nach eigenen Worten überrascht gewesen, wie kreativ Menschen im Netz mit seinem Altherrenschick umgegangen waren; und freut sich, dass sein "Internet-Ruhm" nun Menschen in Not zu Gute kommt.