Am Gesichtsausdruck kann man ziemlich gut ablesen, wie es jemandem geht, oder? Nein, ganz so einfach ist es nicht, sagt ein Forschungsteam aus den USA. Die Forschenden haben in Versuchen Muskelbewegungen im Gesicht mit den tatsächlichen Gefühlen der jeweiligen Person verglichen - und festgestellt, dass die Vermutungen anderer aufgrund des Gesichtsausdrucks meistens falsch waren.

Bei der Jahreskonferenz der AAAS, der Amerikanischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, haben die Forschenden deshalb davor gewarnt, den Gesichtsausdruck als Indikator für Gefühle zu benutzen - zum Beispiel auch bei der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz. Man müsse einen Gesichtsausdruck immer im Kontext sehen - und unter Umständen auch den kulturellen Background berücksichtigen. Außerdem seien auch die Gesichtsfarbe und Körperhaltung wichtige Anzeichen dafür, wie ein Mensch sich fühlt.