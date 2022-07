Im Englischen gibt's den Ausruck "hangry" - für Leute, die hungrig sind - hungry - und gleichzeitig schlecht gelaunt - also angry.

Eine Studie im Fachmagazin Plos One liefert jetzt Hinweise auf diesen Zusammenhang zwischen Hunger und schlechten Gefühlen. Forschende der Anglia Ruskin University in Cambridge haben mehr als 60 Menschen in Europa drei Wochen lang begleitet. Diese mussten fünf Mal am Tag ihre Gefühlszustände und weitere Daten preisgeben, zum Beispiel zur Ernährung.

Heraus kam, dass schlechte Gefühle - wie Wut - oft zusammen mit Hunger und Appetit auftraten. Warum es diesen Zusammenhang gibt, ist noch unklar. Die Forschenden sagen, dass bei weniger Nahrung der Blutzucker abfällt und dass dann das Gehirn womöglich schlechter Emotionen kontrollieren kann. Die Leiterin der Studie sagt, dass die Psychologie aber wahrscheinlich auch eine große Rolle spielt. Wer sich fragt, wo seine Wut herkommt, der könne die Ursache beim Essen finden.