Mit Musik verbinden wir oft starke Erinnerungen, beispielsweise an unsere Jugend - das ist aber bei Männern und Frauen unterschiedlich.

Ein Forschungsteam unter Leitung einer finnischen Forscherin hat fast 2000 Menschen aus 84 verschiedenen Ländern befragt und dabei ein paar interessante Dinge festgestellt: Zum Beispiel verbinden Männer oft die stärksten Gefühle mit Musik, die sie gehört haben, als sie so etwa 16 Jahre alt waren - und das sind oft starke, rebellische Musikrichtungen, mit denen sie ihre Identität und Unabhängigkeit entwickelt haben. Bei Frauen ist es meistens Musik, die sie so mit 19 gehört haben - und die sie mit besonderen Momenten mit anderen Menschen oder Beziehungen verbinden.

Aber: Unsere Beziehung zu Musik verändert sich auch im Laufe des Lebens - bei Frauen mehr als bei Männern. Frauen haben die intensivste Verbindung oft zu aktueller Musik - bei Männern bleibt oft die Musik aus der Teenagerzeit wie eine Art persönlicher Anker.