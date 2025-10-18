Ein Forschungsteam unter Leitung einer finnischen Forscherin hat fast 2000 Menschen aus 84 verschiedenen Ländern befragt und dabei ein paar interessante Dinge festgestellt: Zum Beispiel verbinden Männer oft die stärksten Gefühle mit Musik, die sie gehört haben, als sie so etwa 16 Jahre alt waren - und das sind oft starke, rebellische Musikrichtungen, mit denen sie ihre Identität und Unabhängigkeit entwickelt haben. Bei Frauen ist es meistens Musik, die sie so mit 19 gehört haben - und die sie mit besonderen Momenten mit anderen Menschen oder Beziehungen verbinden.
Aber: Unsere Beziehung zu Musik verändert sich auch im Laufe des Lebens - bei Frauen mehr als bei Männern. Frauen haben die intensivste Verbindung oft zu aktueller Musik - bei Männern bleibt oft die Musik aus der Teenagerzeit wie eine Art persönlicher Anker.