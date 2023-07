Kreuzworträtsel lösen, Schach oder Karten spielen, oder auch regelmäßig einen Computer nutzen - das sind Aktivitäten, die es unwahrscheinlicher machen im Alter an Demenz zu erkranken.

Das hat eine Untersuchung von mehr als 10.300 Menschen über 70 in Australien ergeben. Im Vergleich zu Gleichaltrigen, die ihre Freizeit nicht so mental aktiv gestalteten, sank das Risiko an Demenz zu erkranken für die Aktiven um etwa 10 Prozent.

Laut Studie helfen auch kreative Hobbys, Demenz vorzubeugen, zum Beispiel Stricken, Malen oder Basteln - dadurch sank das Risiko um sieben Prozent. Aktive mentale Tätigkeiten wirken laut den Forschenden aber anscheinend besse als eher passive Hobbys.

Einfluss des Soziallebens unklar

Ein aktives Sozialleben, z.B. mit regelmäßigen Restaurant- oder Kinobesuchen, schien dagegen keinen Einfluss zu haben. Die Forschenden wollen aber nicht ausschließen, dass das auch etwas bringen kann. Sie sagen, dass die Menschen, die an der Studie teilgenommen haben, sowieso alle sozial aktiv waren.

Demenz betrifft zurzeit mehr als 55 Millionen Menschen weltweit - jedes Jahr kommen etwa 10 Millionen neue Fälle hinzu.