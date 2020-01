In der französischen Stadt Rennes müssen Raucherinnen und Raucher im Außenbereich von Cafés momentan frieren.

Der britische "Telegraph" berichtet, dass die Stadt als erste in Frankreich mit Gas und Strom betriebene Heizpilze verboten hat - um Strom zu sparen und damit das Klima zu schonen. Die Cafébesitzer fürchten, dass ihnen dadurch gerade jetzt ein großer Teil ihrer Einnahmen wegbricht, wenn die Terrassen im Winter kalt und unfreundlich wirken. Sie bieten ihren Kundinnen und Kunden jetzt Decken an. Die Befürworter des Verbots argumentieren, dass bei der Beheizung einer Café-Terrasse für einen Winter so viel Kohlendioxid freigesetzt wird wie ein Neuwagen auf einer Strecke von 120.000 Kilometern ausstößt. Auch Nizza, Bordeaux und Angers denken deswegen über solche Verbote nach.

In Paris, wo es mehr als 12.000 beheizte Café-Terrassen gibt, sollten gasbetriebene Heizpilze 2013 verboten werden. Ein Gericht hob das Urteil aber auf, weil die Stadt nicht nachgewiesen habe, dass Gasgeräte die Umwelt stärker verschmutzten als elektrische.