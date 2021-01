In Großbritannien hat es in einem Fall ein endgültiges Gerichtsurteil gegeben, der seit zwei Jahren für Diskussionen sorgt.

Der High Court in London hat enschieden, dass die Ärzte eines fünfjährigen Kindes ihre lebenserhaltenden Maßnahmen beenden dürfen. Das Kind hatte vor zwei Jahren die Grippe bekommen, dadurch wurde sein Gehirn geschädigt. Laut Diagnose wird nicht erwartet, dass sich der Gesundheitszustand noch ändert.

Die Mutter sieht das anders - sie will auf neue Behandlungsmöglichkeiten warten. Der Richter urteilte aber, dass die Fünfjährige ihre Umwelt nicht mehr wahrnehmen könne. Er sagte, der Fall sei "herzzerreißend". Aber eine Verlegung nach Hause mit speziellen Geräten, wie sie die Mutter fordert, sei nicht sinnvoll. Die Mutter will Berufung einlegen.

Anders als in Deutschland entscheiden in Großbritannien Ärztinnen und Ärzte, ob todkranke Patienten weiter behandelt werden, nicht die Eltern. Kritiker des Systems sagen, dass damit lange und teure Fälle für das unterfinanzierte Gesundheitssystem in Großbritannien verhindert werden sollen.