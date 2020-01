Die Verkehrsbetriebe Zürich haben genug von Schmierereien an Haltestellen. Um Sprayer abzuschrecken, wurden jetzt zum Teil "Alarmanlagen" installiert.

Das sind in dem Fall Lampen, die mit Akustik-Sensoren ausgestattet sind. Die Sensoren sollen laut der Stadt Zürich auf die Geräuschfrequenz von Spraydosen reagieren - also auf das Schütteln und Sprayen. Dann geht ein Blinklicht an. Das soll zum Beispiel dafür sorgen, dass Passanten auf die Sprayer aufmerksam werden. Im besten Fall hauen die Sprayer ab, sobald es blinkt.

In ein paar Monaten wollen die Verkehrsbetriebe Bilanz ziehen. An welchen Haltestellen genau es diese "Alarmanlagen" gibt, sagt die Stadt nicht. Sie will, dass die Testergebnisse nicht verfälscht werden.