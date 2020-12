Ein Grund könnte sein, dass man zu viel nach links und rechts guckt und den Blick schweifen lässt. Konsumforschende der Unis Innsbruck, Duisburg und Mailand haben festgestellt, dass sich das Einkaufsverhalten leicht manipulieren lässt, wenn man den Fokus der Konsumenten ändert.

Auf einem Bildschirm bekamen Testpersonen Produkte gezeigt. Dabei sollte sich die eine Gruppe auf die Produkte am Bildschirmrand konzentrieren, die andere nur auf Produkte in der Bildschirmmitte. Diejenigen, die über die Produkte am Bildschirmrand den breiteren Fokus trainiert hatten, waren anschließend entdeckungsfreudiger: Sie wanderten im Supermarkt mehr herum und kauften mehr, auch mehr Ungeplantes.

Der Tipp der Forschenden: Wer nicht unnötig Geld ausgeben will, sollte beim Einkaufen also immer schön fokussiert bleiben.