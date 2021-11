In einem kleinen Ort in Frankreich wird darüber gestritten, ob die Straßen dort Namen bekommen sollen.

Bisher gibt es so etwas dort nicht. Jetzt hat die Bürgermeisterin von Faux-la-Montagne die Einwohnerinnen und Einwohner aber dazu eingeladen, zusammen über Straßennamen nachzudenken. Das Argument: Paketzusteller, aber auch Pflegedienste fänden sich nicht immer zurecht. Ein französischer Fernsehsender berichtet, dass es zunehmend Probleme gibt, weil die Post verstärkt Aushilfskräfte einsetzt. Früher waren Postbotinnen und -boten oft ihr ganzes Berufsleben lang in einem Ort und kannten sich entsprechend aus.

Einige in der französischen Gemeinde halten aber offenbar nichts davon, Straßennamen einzuführen. Sie haben Protestschreiben verteilt. Darin steht, dass Firmen wie Amazon so besser Geschäfte in ihrem Ort machen könnten - und das sei nicht gut.