Denn damit wollen Experten der Vereinten Nationen verschiedene Tropenkrankenheiten wie das Denguefieber besser bekämpfen. Solche lebensgefährlichen Krankheiten werden durch Stiche von Moskitos übertragen. Und laut Weltgesundheitsorganisation ist zum Beispiel die Hälfte der Weltbevölkerung ständig in Gefahr, mit Denguefieber infiziert zu werden.

Die Testreihen mit den Insekten sollen bald in mehreren Ländern beginnen. Der Plan sieht so aus: Erst sollen Schwärme männlicher Moskitos aufgezogen und durch Bestrahlung unfruchtbar gemacht werden. Danach sollen die Insekten in die freie Wildbahn entlassen werden, zu Paarungsversuchen mit weiblichen Moskitos. Aber weil die männlichen Moskitos nicht zeugungsfähig sind, würde dann der Nachwuchs ausbleiben und die Insektenpopulation nach und nach kleiner werden.

Wenn alles klappt, soll die Moskito-Sterilisation die Zahl der Dengue-Erkrankungen deutlich senken - und zwar zwischen 2025 und 2030 um mindestens 25 Prozent.

Laut Weltgesundheitsorganisation übertragen Moskitos auch die Erreger von Malaria, Zika, Chikungunya- und Gelbfieber. Daran sterben rund 700.000 Menschen pro Jahr.