Das liegt daran, dass es schwer ist, jemanden zu erkennen, den man vorher nur kurz gesehen hat und vor dem man Angst hat. Deshalb haben sich britische Forschende damit beschäftigt, wie die Glaubwürdigkeit von Zeugen beziehungsweise deren Erinnerungsvermögen besser eingeschätzt werden kann.

Die Forschenden berichten im Online-Portal The Conversation von drei Experimenten. Dabei zeigten sie rund 130 Freiwilligen erst das Video eines simulierten Verbrechens und dann eine Reihe von möglichen Verdächtigen. Bei der Auswertung zeigte sich, dass die Pupillenweite einen Hinweis darauf geben kann, wie gut sich jemand an eine Person erinnert. Die Forschenden schreiben, dass bei denen, die jemanden korrekt identifiziert haben, sich ihre Pupillen um bis zu 32 Prozent stärker geweitet haben als bei anderen möglichen Verdächtigen in der Gegenüberstellung.