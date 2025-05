Menschen, die in Gesundheits- und Pflegeberufen arbeiten, verdienen inzwischen deutlich mehr Geld.

Das Statistische Bundesamt hat aktuelle Zahlen veröffentlicht: Im April letzten Jahres lag der Durchschnittsverdienst in diesen Berufen bei gut 4.000 Euro brutto ohne Sonderzahlungen. Das sind gut 1200 Euro mehr als zehn Jahre davor.

Zum Zeitpunkt der Erhebung waren knapp 1,7 Millionen Menschen in Deutschland in Gesundheits- oder Pflegeberufen vollzeit beschäftigt. Mehr als zwei Drittel davon waren Frauen. Im Vergleich zu vielen anderen Branchen fiel der Lohnzuwachs bei den Gesundheits- und Pflegeberufen höher aus. Fachleute sagen, das liegt daran, Beschäftigte in der Branche stärker von der Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes profitiert haben, als andere Berufe.