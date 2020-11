Einer Analyse der Beratungsfirma Ernst and Young zufolge verdienten die Managerinnen der 30 Dax-Unternehmen im vergangenen Jahr im Schnitt 2,93 Millionen Euro, ihre Kollegen 2,9 Millionen Euro. Das liege daran, dass Kandidatinnen für diese Positionen knapp seien. Damit erhöhe sich ihr Marktwert, der Verdienst steige.

Nimmt man auch mittlere und kleinere Unternehmen dazu, vergrößere sich der Gehaltsvorsprung sogar - das liegt aber daran, dass es in diesen Vorständen, in denen weniger Geld gezahlt wird, noch weniger Frauen gibt, als in der Top-30 - wenige Spitzenverdienerinnen verzerren also das Bild.

Der schwedischen Allbright-Stiftung zufolge geht die deutsche Wirtschaft in der Corona-Krise einen Sonderweg: Während in den USA, Großbritannien und Frankreich immer mehr auf Vielfalt an der Spitze gesetzt wird, ist der Trend bei uns gegenläufig: Die Zahl der DAX-Unternehmen ganz ohne Frauen an der Spitze stieg zuletzt von 6 auf 11.