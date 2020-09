Bei der Aussage "Es gibt geheime Mächte, die die Welt steuern" waren sich elf Prozent der Befragten sicher, dass sie richtig ist. 19 Prozent hielten sie für wahrscheinlich richtig. Das geht aus einer repräsentativen Befragung der Konrad-Adenauer-Stiftung hervor, aus der die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung zitiert.

Bei der Frage danach, um welche geheimen Mächte es sich handle, gehen die Meinungen auseinander: Einige denken an Wirtschaftsunternehmen, Banken oder "das Finanzkapital", andere an Geheimdienste wie die CIA, den Mossad oder den inzwischen aufgelösten KGB, ähnlich viele nennen dagegen "reiche Menschen", "reiche Familien" oder benannten einzelne Familien wie die Rockefellers oder die jüdische Familie der Rothschilds.

In der Studie heißt es, dass der Glaube an Verschwörungsmythen nicht auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe beschränkt ist. Er sei in Ost und West, allen Altersgruppen und Geschlechtern zu finden. Weit verbreitet sei der Glaube an eine Weltverschwörung allerdings unter Anhängern der AfD: Unter ihnen halte eine Mehrheit von 56 Prozent die Aussage "Es gibt geheime Mächte, die die Welt steuern" für sicher oder wahrscheinlich richtig.

In der Befragung wird laut dem Zeitungsbericht aber auch ein "Bildungseffekt" deutlich: Das heißt, besser gebildete glaubten im Schnitt seltener an Verschwörungsmythen.