Erwachsene stecken das, was sie sehen, in Kategorien: Das ist ein Mensch, das ist ein Gebäude, das ist ein Spielzeug - so in etwa.

Ein Psychologie-Team unter anderem von der FU Berlin zeigt, dass auch Babys schon solche Zuordnungen machen. Es machte Messungen am Gehirn von Babys, die zwischen sechs und acht Monate alt waren. Den Babys wurden über hundert Bilder gezeigt - von Menschen, Häusern und Spielzeugen. Es zeigte sich, dass die Babys die verschiedenen Bilder genau wie Erwachsene in Kategorien einteilten. Bei Spielzeugen waren die Hirnströme anders als bei Gebäuden oder Menschen. Allerdings passierte die Zuordnung bei den Babys weniger präzise und auch deutlich langsamer. Das liegt daran, dass ihr Gehirn noch einen langsameren Rhythmus hat als das von Erwachsenen und die Verbindungen im Hirn noch nicht so ausgereift sind. Die Babys orientierten sich bei ihrer Einteilung vor allem an Helligkeit oder Formen und Kanten. Ein Haus ist erkennbar durch ein spitzes Dach und viele Vierecke als Fenster, Spielzeuge sind eher bunt und Menschen haben ein Gesicht. Erwachsene achten auf komplexere Details.