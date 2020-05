Denken wir! Tatsächlich ist es aber so, dass unser Gehirn auch mit Schlaf noch mithört. Und dann sogar filtert und entscheidet, ob ein akustischer Reiz wichtig ist oder nicht. Zu dem Ergebnis kommt ein Forschungsteam der Sorbonne-Universität in Paris. Es hat Tests mit 18 Probanden im Schlaflabor gemacht.

Unser Gehirn filtert Informationen

Die hörten während des Schlafs auf dem einen Ohr eine Stimme, die eine Geschichte erzählt. Das andere Ohr hörte zeitgleich sinnfreies Gebrabbel. Die Forschenden haben währenddessen die Hirnaktivitäten gemessen und konnten so sehen, dass das Gehirn auch im Schlaf zuhörte. Das Geplappere wurde dabei abgedämpft. Der sinnvolle Text wurde bevorzugt verarbeitet.

Überraschend für die Forschenden: In den Phasen, in denen die Probanden intensiv träumten, unterdrückte das Gehirn auch die Weiterleitung der Informationen aus der Geschichte, besonders wenn die Augen der Probanden gleichzeitig stark zuckten. Vermutlich verschafft sich das Gehirn so die Möglichkeit, sich auf die Verarbeitung der Träume zu konzentrieren.