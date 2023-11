Wir Menschen sind mit unseren Gedanken oft irgendwo anders: in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Dass wir uns Situationen und Orte vorstellen können, gilt als ziemlich einzigartige Fähigkeit unter Lebewesen.

Jetzt haben Forschende aus den USA aber herausgefunden, dass auch Ratten eine Art Vorstellungskraft haben. Sie haben untersucht, was bei Ratten im Gehirn passiert, wenn um die Tiere herum eine virtuelle Realität eingeblendet wird. Dabei zeigte sich, dass die Ratten darüber nachdenken, wohin sie laufen müssten, um eine Belohnung zu kriegen. Die Gedanken können also zu einem Ort, an dem der Körper der Ratten noch gar nicht ist.

Möglicherweise ist also Vorstellungskraft auch bei anderen Säugetieren verbreitet und wir Menschen sind da doch nicht so einzigartig.