Ein Drittel unserer Lebenszeit verbringen wir im Schlaf. Dabei verarbeitet unser Gehirn Informationen aus dem Wachzustand und speichert sie ab – soviel ist klar. Aber was genau denken wir beim Schlafen?

Diese Frage hat ein Wissenschaftsteam untersucht. In einem Experiment sollten Testpersonen zunächst Computerspiele spielen. Danach durften sie ein ein- bis zweistündiges Nickerchen machen, und zwar in einem Kernspintomographen. Dort wurde ihre Hirnaktivität gemessen.

Die Messungen lassen sich so interpretieren: Im Schlaf spielte das Gehirn die Spielerlebnisse immer wieder durch – im Tiefschlaf konzentrierte es sich aber ausschließlich auf die gewonnenen Partien, bei denen Belohnungs-Mechanismen aktiviert wurden - beim eigentlichen Erlebnis wie auch in der Erinnerung. Am nächsten Tag konnten sich die Testleute deutlich besser an Details aus den erfolgreichen Spielen erinnern.

Das ist für die Forschenden ein Hinweis darauf, wie das Hirn im Schlaf relevante Informationen auswählt: Erlebnisse, die mit Belohnung verbunden sind, werden als wichtiger eingestuft und bleiben eher im Gedächtnis.