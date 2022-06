„Ich geh mal raus, nachdenken.“

An dem Satz ist auch wissenschaftlich was dran – darauf deutet eine kleine Studie der Universität Rochester in den USA hin. Sie zeigt, dass manche Menschen ihre kognitive Leistung verbessern, wenn sie dabei im Schrittempo gehen. Getestet wurde das im Vergleich zur gleichen Aufgabe, die wenn sie im Sitzen erledigt werden sollte.

Bewegung verbessert Hirnleistung nicht bei allen

Warum das so ist und ob die Ergebnisse auch in größeren Studien Bestand haben, muss noch geklärt werden. Die Forschenden in Rochester fanden aber Unterschiede in der Hirnaktivität zwischen den Personen, die beim Gehen eine höhere Leistung hatten und denen, deren Leistung sich mit der Bewegung nicht verbessert hatte – und zwar in der Region, die für Kontrolle und Entscheidungen wichtig ist.

Die Studie ist im Fachmagazin Cerebral Cortex erschienen.