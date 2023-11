Nein man, ich will noch nicht gehn ...

Wer schon mal eine Nacht durchgemacht hat weiß: Oft ist man zwar am nächsten Tag total müde, aber auch aufgedreht und ausgelassen. Ein Team der Northwestern University in den USA hat sich bei Mäusen angeschaut, was da genau im Gehirn passiert. Die Mäuse, die im Labor eine Nacht durchgemacht hatten, waren am nächsten Tag aggressiv und hyperaktiv. Nach ein paar Stunden legte sich das aber wieder. Aber es gab dazu noch einen antidepressiven Effekt, der mehrere Tage lang wirkte.

Im Gehirn der Mäuse war folgendes passiert: Zum einen wurde das Glückshormon Dopamin ausgeschüttet - das sorgt für die gute Stimmung. Zum anderen veränderte sich aber auch die neuronale Plastizität des Gehirns - als würden sich Synapsen im Gehirn neu verdrahten. Das bewirkte den antidepressiven Effekt. Die Forschenden warnen aber: Die antidepressive Wirkung sei nur vorübergehend und Schlaf sei besonders wichtig. Mit Sport oder einem Spaziergang könne man ähnliches erreichen.