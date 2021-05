Erinnerungen nutzen sich ab wie ein altes Foto im Geldbeutel.

Je öfter man es rausholt, desto eher sind die Ecken ab, die Farbe verblasst, bis man gerade noch erkennen kann, wer drauf ist. Das hat ein Forschungsteam der Universitäten Birmingham und Glasgow genauer untersucht. Studienteilnehmende sollten sich an Bilder erinnern, die sie sich kurz vorher angesehen hatten. Von Befragung zu Befragung konnten sie sich an immer weniger Details erinnern. Je öfter sich die Teilnehmenden erinnern sollten, desto schneller wurden nebensächliche Details vergessen, zum Beispiel ob das Bild farbig war oder schwarz-weiß. Schließlich konnten sie nur noch den zentralen Kern eines Bildes widergeben.

Dass sich die Erinnerungen so stark verändern, ist den Forschenden zufolge eine gute Entwicklung. So würden vor allem wirklich nützliche Informationen gespeichert, die in Zukunft - in ähnlichen Situationen - noch einmal wichtig werden könnten. Die Untersuchungen sind auch wichtig, um abschätzen zu können, was Augenzeugen aussagen, die immer wieder befragt werden, oder wie Studierende am besten lernen können.