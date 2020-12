Unser Gehirn reagiert stärker, wenn wir eine Aussage hören, die uns als Fakt präsentiert wird. "Es IST so." wirkt also stärker als "Es KÖNNTE so sein."

Forschende der New York Universität haben das anhand von Hirnmessungen festgestellt. Ihre Versuchspersonen sollten sich Sätze anhören, die entweder als Fakt oder als Möglichkeit formuliert waren. Also: "Unter dem Bett sitzt ein Monster" oder "Unter dem Bett könnte ein Monster sitzen" und "Vielleicht sitzt unter dem Bett ein Monster". Die Forschenden stellten fest: Ist der Satz als Tatsache formuliert, reagiert das Gehirn anders und stärker, als wenn im Satz die Worte "könnte" oder "vielleicht" vorkommen. Heißt also: Unser Gehirn sortiert schon vor dem Nachdenken über den Inhalt, ob etwas ein Fakt oder eine Möglichkeit ist. Und es springt dabei stark auf Dinge an, die als Fakten formuliert sind - egal, ob die Information tatsächlich stimmt oder nicht. Forschung zeigt Macht der Sprache Die Forschenden sagen, das ihre Studie demonstriere, wie mächtig Sprache sei und wie gut Sätze funktionieren, die als Fakt formuliert sind. Die Studie zeigt außerdem, dass Falschnachrichten ein Problem sind - weil das Gehirn darauf anspringt, ohne den Inhalt in Frage zu stellen.