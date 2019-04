Dass 70-Jährige solche Dinge nicht sofort parat haben, ist total normal. Denn ihr Arbeitsgedächtnis funktioniert im Alter nicht mehr so gut. Das muss aber nicht, sagen Neurowissenschaftler der Boston University in den USA. Sie haben es geschafft, dass 60- bis 76-Jährige in Erinnerungsaufgaben genauso gut waren, wie 20- bis 30-Jährige.

Vor den Aufgaben bekamen die Probanden eine Haube mit Elektroden auf den Kopf. Über die wurden eine knappe halbe Stunde lang bestimmte Gehirnregionen stimuliert. Genauer: Es wurden die neuronalen Netze synchronisiert, damit sie besser zusammenspielen. Die Studienteilnehmer bekamen mal eine Art Placebostimulation - da schnitten die jüngeren in den Aufgaben deutlich besser ab - und mal die richtige Methode - da waren alte und junge gleichauf. Getestet wurde knapp eine Stunde - so lang hielt auch der Effekt. Das bedeutet auch, dass die Forscher wahrscheinlich richtig liegen mit ihrer Annahme, dass im Alter die Gehirnregionen quasi aus dem Rhythmus kommen und deshalb schwächeln.