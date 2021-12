Mehr noch: Sie können auch Erinnerungen an ähnliche Ereignisse verfälschen. Das zeigt eine Studie, die im Fachmagazin PNAS erschienen ist. Die Autorinnen und Autoren erklären das mit einer Hirnfunktion, die uns eigentlich helfen soll, Situationen richtig einzuschätzen. Denn unser Gehirn greift auf Erinnerungen zurück, um die Zukunft vorherzusagen. Sind diese Vorhersagen falsch, müssen wir unsere Erinnerungen aktualisieren, um zukünftige Vorhersagen zu verbessern. Dieser Aktualisierungs-Mechanismus kann aber dazu führen, dass Erinnerungen anders - und möglicherweise mit entscheidenden Fehlern - abgespeichert werden.

Nachgewiesen haben das die Forschenden mit Experimenten, in denen die Versuchspersonen sich an Szenen aus kurzen Videos erinnern sollten. Diese Erinnerungen waren insbesondere dann verfälscht, wenn die Leute zu einer Gruppe gehörten, bei denen die zuvor einmal gesehenen Clips an einer entscheidenden Stelle abrupt unterbrochen worden waren. Auch die Hirnaktivität dieser Gruppe zeigte im Vergleich eine andere Reaktion im Hippocampus, dem Areal, das für Erinnerungen besonders wichtig ist.