Es muss überlegen: Ist das eine Situation, die nur kurz dauert und auf die ich mich nicht neu einstellen muss? Oder ist es eine Situation, an die ich mich jetzt anpasse? Forschende aus Großbritannien haben das genauer untersucht. Sie kommen in der Fachzeitschrift "Current Biology" zu dem Schluss, dass es einen Stoff in unserem Gehirn gibt, der uns dabei hilft, passend auf neue Situationen zu reagieren. Es ist der körpereigene Botenstoff Noradrenalin. Bei Versuchspersonen hatten die Forschenden diesen Stoff unterdrückt. Veränderte sich eine Situation, reagierten sie nicht so stark darauf.



Das Ziel des Versuchs ist, Menschen mit Angststörungen oder Autismus zu helfen - weil die oft Probleme mit plötzlichen Veränderungen haben.