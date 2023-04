Das, was wir erleben, speichern wir als Erinnerung ab - aber diese Erinnerungen können schon nach wenigen Sekunden ziemlich verzerrt und unzuverlässig sein.

Das schreiben Forschende im Fachmagazin Plos One. Sie haben mit ihren Versuchspersonen Experimente gemacht, um das Kurzzeitgedächtnis zu testen. Die Teilnehmenden bekamen Buchstaben vorgelegt - und einige davon waren gespiegelt. Nach einer kurzen Ablenkung sollten sie sich daran erinnern, was sie gesehen hatten - und dabei erinnerten sie sich seltener an die gespiegelten Buchstaben, sondern waren sich ziemlich sicher, dass sie ihn in korrekter Ausrichtung gesehen haben.

Die Forschenden schreiben: Vermutlich kommt diese falsche Erinnerung dadurch zustanden, dass die Menschen das in ihre Erinnerung einsetzen, was sie erwarten - also den korrekten Buchstaben. Die Studienleiterin sagt, dass wir dadurch fehlgeleitet werden könnten. Wenn jemand etwas zu uns sagt und wir denken: "Oh, die Stimme klingt wütend", dann speichern wir das Erlebnis als "die Person war wütend" ab, obwohl das vielleicht gar nicht so war.