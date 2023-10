Es ist der "Beginn einer neuen Ära in der Hirnforschung" - so nennt ein Forscher das Ergebnis eines riesigen Projekts.

Im Rahmen dieses Forschungsprojekts haben mehrere Wissenschaftsteams zusammen den bisher umfangreichsten Zellatlas des menschlichen Gehirns erarbeitet. Dadurch können Forschende jetzt unter anderem mehr als 3.000 Zelltypen im menschlichen Gehirn unterscheiden.

Die Teams haben in insgesamt 21 Studien jeweils verschiedene Aspekte untersucht. Zum Beispiel geht es darum, wie Nervenzellen im Gehirn in ihren Funktionen voneinander abweichen. Mit dem neuen Hirnzellenatlas können jetzt einzelne Zellen charakterisiert und bestimmten Gehirnregionen zugeordnet werden. Der Atlas soll für alle Forschenden frei zugänglich sein. Die beteiligten Forschenden hoffen, dass wir mithilfe dieser Infos besser verstehen, wie sich Gehirne entwickeln, wie sie altern und auch von Krankheiten in Mitleidenschaft gezogen werden. Das könnte dann auch dabei helfen, neue Therapien zu entdecken.

Die Studien werden in den Fachmagazinen Science, Science Advances und Science Translational Medicine präsentiert.