Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt: Gaming bringt ein Risiko für Hörschäden mit sich.

Denn viele hören Spiele oft sehr laut über Kopfhörer. Die WHO verweist auf Studien, nach denen jugendliche Gamer doppelt so oft schlecht hören wie Nicht-Gamer - konkret geht es um Töne mit hohen Frequenzen. Außerdem steigt auch das Risiko für Tinnitus-Geräusche.

Die WHO hat deswegen jetzt neue Empfehlungen für Spiele- und Geräte-Hersteller herausgegeben. Unter anderem soll es Warnhinweise geben, bevor jemand zu lange zu lauten Sound hört. In Spielen soll es mehr Einstellmöglichkeiten für die Lautstärke von unterschiedlichen Tönen und Geräusche geben. Und beim Einstecken von Kopfhörern in ein Gerät soll die Lautstärke automatisch auf ein sicheres Niveau heruntergeregelt werden.