Unser Gehör funktioniert offenbar etwas anders als gedacht.

Das sagt ein Forschungsteam aus Schweden und den USA. Den Forschenden geht es um die Gehörschnecke im Innenohr. Dort kommen Schallwellen an, treffen auf feine Häarchen, die sich durch die Wellen bewegen und dadurch Zellen anregen, die dann ein Signal ans Hirn weitergeben. Bisher ging man davon aus, dass all diese Zellen spezialisiert sind auf einen bestimmten Frequenzbereich und nur in diesem Bereich optimal reagieren.



Erkentnisse sollen bei besseren Hörgeräten helfen

Die Forschenden haben jetzt bei Experimenten mit Meerschweinchen herausgefunden, dass das nicht ganz stimmt: Frequenzen unter 1000 Hertz werden offenbar von deutlich mehr Zellen als erwartet übertragen. In diesem Bereich liegen unter anderem die Vokale in menschlicher Sprache.



Die Forschenden gehen davon aus, dass das uns Menschen hilft, Sprache gut zu verstehen - auch wenn Teile der Sinneszellen ausfallen. Sie hoffen, dass ihre Erkenntnisse helfen, auch bessere Hörgeräte zu bauen.