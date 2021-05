Aber wie sollte ihr Name dargestellt werden, wenn er nicht jedes Mal mühsam buchstabiert werden soll? Darüber wird seit Monaten diskutiert, auch wir haben darüber berichtet. Eine Möglichkeit: Die Zeichen für einen tapsenden Bär und die Hörner für Bock hintereinander. Oder das Zeichen für Grübchen, weil Annalena Baerbock auffällige Grübchen hat. Aber daran gibt es Kritik. Der Hörner könnten als Ziege oder Zicke missverstanden werden, die Grübchen als zu niedlich empfunden werden.

Eine Gruppe um die Aktivistin und Grünen-Mitglied Julia Probst hat deswegen jetzt einen neuen Vorschlag vorgestellt: Eine springende Handbewegung am Ohr. Weil sie mal Trampolin-Springerin war, und das Springen erinnert auch an einen Bock. Außerdem trägt sie oft markante Ohrringe, deshalb die Geste am Ohr.