Früher war Alexa einfach nur ein Name, heute denken viele gleich an den Assistenten von Amazon.

Deswegen nennen viele Eltern ihre Kinder inzwischen nicht mehr so - zum Beispiel in den USA, wo früher auf alle rund 1.000 Kinder eine Alexa kam. Wie das IT-Portal Heise berichtet, ist das auch in anderen Ländern wie England, Kanada oder Deutschland zu beobachten. Alexas, die vor dem Amazon-Boom geboren wurden, haben teilweise mit Mobbing zu kämpfen - weil die Leute ihnen vermeintlich witzige Befehle zurufen. Laut BBC haben britische Eltern schon bei Amazon die Forderung eingereicht, den Namen Alexa zu ändern. Bisher ohne Erfolg.