Traktoren sind oft auch an steilen Hängen unterwegs. Das passende Getriebe ist dabei entscheidend für die Geländetüchtigkeit.

Klassischerweise sind die Fahrzeuggetriebe so aufgebaut, dass sich die Räder an einer Achse unterschiedlich schnell drehen können. Das ist gut zum Kurvenfahren, aber sobald ein Rad die Bodenhaftung verliert, dreht es durch und das andere steckt fest. Sind die Räder mit einer festen Achse verbunden, dann kommt man damit zwar prima durch unwegsames Gelände - aber Kurven sind dann nicht mehr drin.

Forschende in Karlsruhe haben in Zusammenarbeit mit einem Landmaschinenhersteller nun ein neues Antriebssystem entwickelt, bei dem jedes Rad sein eigenes steuerbares Getriebe bekommt. Die Drehzahlen der Räder passen sich automatisch so an, dass sich die Kraft optimal auf alle Räder und damit auf den Boden verteilt. Nach Aussage der Forschenden können so auch Flächen bewirtschaftet werden, die bisher zu unwegsam waren, zum Beispiel Bergwiesen oder steile Hänge an Autobahntrassen.