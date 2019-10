Je mehr Regen, desto fröhlicher

Gelb steht für Sonne, Sommer, Eis am Stiel, gute Laune.

Zumindest bei uns. Wenn jeden Tag die Sonne scheint, bei über 30 Grad, dann finden viele Gelb gar nicht mehr so toll. Das sagt eine internationale Gruppe von 60 Forschenden. Sie haben Befragungen von etwas weniger als 7000 Menschen in gut 50 Ländern ausgewertet. Sie wollten rausfinden, ob jemand in der Sahara andere Gefühle mit der Farbe Gelb verbindet als jemand zum Beispiel in Finnland, wo es kälter ist und mehr regnet.

Und tatsächlich: in regnerischen Ländern weiter weg vom Äquator sahen die Befragten Gelb eher als fröhliche Farbe. In Finnland waren es fast 90 Prozent, im sonnigen Ägypten dagegen nur sechs Prozent. Das Forschungsteam vermutet, dass man Gelb als Symbol für Sonne und gutes Wetter mehr zu schätzen weiß, wenn man weniger davon hat. Noch ein Ergebnis: je dunkler der gelbe Farbton, desto fröhlicher.