In den USA werden ab jetzt keine Ein-Cent-Münzen mehr hergestellt.

Die Münzanstalt hat den letzten "Penny" geprägt. Die US-Regierung sagt: Die Herstellung des Penny ist zu teuer: Er ist nur einen Cent wert, aber die Herstellung kostete zuletzt pro Stück fast vier US-Cent. Das US-Finanzministerium rechnet damit, dass pro Jahr mehr als 50 Millionen Dollar eingespart werden können, wenn es keine Pennys mehr gibt. Alle Pennys, die noch im Umlauf sind, bleiben gültig.

Auch in der Euro-Zone wird immer wieder darüber diskutiert, ob die 1-Cent-Münze und die 2-Cent-Münze abgeschafft werden sollten. Auch deren Herstellung kostet etwas mehr als ihr Wert.