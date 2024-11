In Deutschland sind so wenige Menschen überschuldet wie seit 20 Jahren nicht mehr.

Nach Daten aus dem aktuellen "Schuldner-Atlas Deutschland" der Creditreform-Wirtschaftsforschung sind in Deutschland gut 5,5 Millionen Menschen überschuldet - das ist der niedrigste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen (2004). Als überschuldet zählt, wer langfristig mehr Ausgaben hat, als er mit seinem eigenen Geld bezahlen kann.

Dass die Zahl der überschuldeten Menschen zurückgeht, begründet Creditreform unter anderem mit Zukunftsängsten, zum Beispiel wegen der schwächelnden Wirtschaft in Deutschland, oder auch wegen des Ukraine-Kriegs. Viele Menschen sparten ihr Geld zur Sicherheit, statt es auszugeben.

Mehr Schulden bei jungen Menschen

Gerade junge Menschen verschulden sich aber im Schnitt immer öfter. Ein Grund dafür sind laut Creditreform sogenannte "Buy Now, Pay Later"-Angebote - also kleine Ratenkredite, die man erst später zahlen muss. Die meisten Online-Shopping-Plattformen bieten die als Zahlungsmethode an.