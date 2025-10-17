Letztes Jahr haben viele Menschen in Deutschland weniger die Heizung aufgedreht, als sie eigentlich wollten - um Geld zu sparen.

Laut Statistischem Bundesamt haben rund fünf Millionen Menschen in einer Umfrage gesagt, dass sie Zuhause darauf verzichtet haben, mehr zu heizen. Grund waren die hohen Strompreise.

Die Zahl entspricht dem Statistikamt zufolge gut sechs Prozent der Bevölkerung. Deutschland liegt damit unter dem EU-Durchschnitt. In Bulgarien und Griechenland haben knapp 20 Prozent der Befragten gesagt, dass sie weniger heizen, um zu sparen. Am niedrigsten ist der Anteil in Finnland, Slowenien und Polen.

Laut Statistikamt haben sich die Preise für Heizöl und Erdgas in Europa seit 2020 fast verdoppelt. Zuletzt gingen die Energiepreise aber leicht zurück.