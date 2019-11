Das chinesische Unternehmen hinter TikTok gibt zu, dass jemand den Clip gelöscht hat - das sei aber ein menschlicher Fehler gewesen und keine Absicht.

Userin ist nach eigenen Angaben bei TikTok gesperrt

Das Video ist auf den ersten Blick ein Schmink-Tutorial einer 17-Jährigen - aber im Verlauf beschreibt und kritisiert die Muslimim die Unterdrückung der Uiguren in China. Sie ist nach wie vor überzeugt, dass das Video aus politischen Gründen gelöscht wurde. Nach eigenen Angaben ist sie, seit sie diesen Clip hochgeladen hat, bei TikTok gesperrt.

TikTok ist im Moment eines der angesagtesten Netzwerke weltweit, mit etwa 500 Millionen Usern. Es steht aber auch immer wieder in der Kritik, unter anderem weil der Jugendschutz zu lasch sei. Die US-Regierung will Medienberichten zufolge außerdem prüfen, ob die App Daten ihrer User an chinesische Behörden weiterleitet.