Sie arbeiten an Gelfolien, die Flüssigkeiten und Öle aufnehmen und sich am Ende auch auswringen und wiederverwenden lassen. In ihrer Studie stellen sie schon einen Lappen vor, der aber eher die Konsistenz von Gelatine hat. Das Geltuch konnte im Experiment eine große Menge Wasser aufsaugen, ohne Tropfen zurückzulassen. Ein Stofflappen schaffte im Vergleich nur etwa 60 Prozent der Flüssigkeit und das auch nicht rückstandsfrei.

Material muss für den Alltag noch günstiger werden



Die Forschenden sind allerdings von der Alltagstauglichkeit ihrer Gel-Lappen noch weit entfernt; sie sind aber der Meinung, dass ihr Material in Zukunft noch günstiger und haltbarer wird.

Die Gelfolien sind übrigens nicht nur für die Küche gedacht. Sie könnten auch bei Operationen im Krankenhaus zum Einsatz kommen oder als neues Hilfsmittel während der Menstruation.