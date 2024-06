Mehr als 100 Organisationen haben einen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz geschickt, weil sie ihre Arbeit gegen Rechtsextremismus in Gefahr sehen.

Wie der Spiegel berichtet, fordern die Vereine und Stiftungen darin von der Bundesregierung, dass sie das Gemeinnützigkeitsrecht anpasst. Nach aktueller Regelung müssten die Unterzeichner damit rechnen, dass ihnen die Gemeinnützigkeit aberkannt wird, wenn sie sich politisch engagieren. Zum Beispiel, wenn sie Demos gegen Rechtsextremismus organisieren. Viele der Organisationen säßen in ländlichen Regionen - sie werfen laut Spiegel der AfD vor, dass sie die Rechtslage ausnutzt, um Demokratiearbeit zu sabotieren - unter anderem durch Anzeigen beim Finanzamt. Die aktuell geltende Regelung sagt, dass alle Tätigkeiten, die politische Entscheidungen und die öffentliche Meinung beeinflussen sollen, nicht gemeinnützig sind - damit haben sie keinen Anspruch auf Steuervorteile. Die Ampel-Koalition hatte in ihrem Vertrag eine Reform des Rechts versprochen - das ist bisher nicht passiert.