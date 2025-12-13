Am Wochenende steuern die Geminiden auf ihren Höhepunkt zu. Der Meteorschauer sorgt für jede Menge Sternschuppen am Nachthimmel, teilweise könnte man alle ein bis zwei Minuten eine sehen - wenn denn das Wetter mitspielt.

Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes gibt es am Wochenende allerdings viel Nebel, der sich gerade nachts bildet. Wann und wo der sich auflöst, lässt sich schwer vorhersagen, daher muss man ein bisschen Glück haben, wenn man einen ungetrübten Blick auf die Sternschnuppen haben will.

Die Geminiden findet man im Sternbild Zwillinge, das abends im Osten aufgeht und ein bisschen wie ein Rechteck aussieht. Die Quelle der Geminiden ist ein Asteroid, der die Umlaufbahn der Erde immer Mitte Dezember kreuzt. Die Asteroiden-Umlaufbahn rückt seit ein paar Jahren näher an die Erde heran, sagt das Haus der Astronomie in Heidelberg. Deshalb könne man tendenziell mehr Sternschnuppen sehen als früher.