Es ist wieder Sternschnuppen-Zeit; in diesem Fall sind es die Geminiden, die am Freitag, Samstag und Sonntag zu sehen sein werden. Die Vereinigung der Sternfreunde prognostiziert bis zu 120 Sternschnuppen pro Stunde. Noch eine gute Nachricht: Wer sie sehen will, muss nicht bis in die Nacht hinein warten. Die Geminiden zeigen sich schon, sobald es dunkel wird. Außerdem gibt es laut dem Deutschen Wetterdienst insbesondere in der Nacht zu Sonntag immer wieder Wolkenlücken für gute Sicht. Die weniger gute Nachricht: Der Mond ist fast noch voll und damit auch recht hell; das stört die Sichtbarkeit.

Der Grund für den Sternschnuppenregen ist, dass die Erde eine kosmische Staubwolke durchquert. Experten glauben, dass sie möglicherweise von einem Kleinplaneten stammt, der zerbrochen ist. Die Trümmerteile auf seiner Bahn, die dabei entstehen, verglühen beim Eintauchen in die Erdatmosphäre als Sternschnuppen.