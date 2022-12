Es sind Geminiden - die Sternschnuppenzeit, mit dem ergiebigsten Meteorschauer des Jahres.

Der Höhepunkt soll Morgen tagsüber um 14 Uhr erreicht werden - weshalb heute und morgen Abend für uns die meisten Sternschnuppen zu sehen sind. Nämlich bis zu 60 Sternschnuppen pro Stunde. Die entdeckt man am besten, sobald es dunkel wird und bis der Mond sie dann kurz nach 21 Uhr überstrahlt. Außerdem gibt's die besten Sternschnuppenaussichten beim Blick Richtung Osten.

Die Geminiden sind nach dem Sternbild Zwilling benannt, weil es am Himmel aussieht, als würden sie ihm entspringen. Grund für den Sternschnuppen-Regen ist, dass die Erde eine kosmische Staubwolke durchquert - und zwar die vom Asteroiden Phaethon. Der umkreist die Sonne so nah, dass sich immer wieder Trümmerteile aus seinem Gestein lösen. Die sammeln sich dann in einer Art Staubwolke, die die Erde jedes Jahr im Dezember durchquert.

Mit viel weniger Meteoren kommen zwischen 16. und 25. Dezember noch die Ursiden. Sie scheinen dem Sternbild Kleiner Bär zu entspringen. Allerdings werden auf ihrem Höhepunkt in der Nacht vom 21. auf 22. Dezember wohl nur etwa zehn Sternschnuppen pro Stunde zu sehen sein.

Hier gibt's Infos vom Haus der Astronomie in Heidelberg.