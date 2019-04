Wer schon mal erkältet war, hat's bestimmt gemerkt: Wenn die Nase zu ist, schmeckt auch das Essen irgendwie nicht so gut.

Denn: Wie etwas schmeckt, hat nicht nur mit unserer Zunge, sondern viel damit zu tun, wie unsere Nase das Essen oder das Getränk wahrnimmt. Forschende vom Monell Center in den USA sagen jetzt, dass das umgekehrt auch für den Geruchssinn gilt: Der funktioniert nicht nur über die Nase, sondern auch über die Zunge. Die Forschenden haben herausgefunden, dass bestimmte Geruchsrezeptoren, die es in der Nase gibt, auch in den Geschmackszellen auf der Zunge vorhanden sind.

Sie sagen: Geschmack und Geruch hängen noch enger zusammen als bisher bekannt. Bisher dachten Wissenschaftler, dass erst das Gehirn beide Eindrücke zusammensetzt.